قال حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن برنامجه الانتخابي يتضمن محورا سياسيا يتمحور حول خطوات متدرجة ومعمول بها ومدروسة جيدا، مشيرا إلى أن دعم الأحزاب وترسيخ الحياة الحزبية على رأسها.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الأول لحملته الانتخابية: الديمقراطية مسار وليست مجرد قرار، ولابد من التجهيز له حتى نكون جاهزين لممارسته، ورأينا دول حدث لها فراغ فى السلطة تفككت وانهارات وحالها اليوم شديد الصعوبة.

وأضاف عمر أن برنامجه الانتخابي يرسخ للعمل الحزبي، وان دخول الانتخابات سيكون بتجربة جديدة وهو ألا يدخل المرشح برؤية فردية ولكن برؤية حزبية وبرنامجه الانتخابي يكون برنامج حزبه، حتى نكون أمام انتخاب برنامج ولا ليس انتخاب شخص.

وتابع: "ثم بعد ذلك يتم النظر إلى السمات الشخصية هل هو رجل دولة، أم لا؟، وهل لديه القدر الكافي من الإدارة لدولة قوية، لافتا إلى أن برنامجه شارك فى إعداده خبراء ومتخصصين من اصحاب الخبرات المتراكمة مما ساهم فى ثراء البرنامج ، وسلطنا الضوء على مجموعة من المشاكل التي سنعمل على حلها إذا نجحنا.

واستعرض عمر، برنامجه الانتخابي بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، وينقسم لأربع استراتيجيات منها الحبس الاحتياطي، وعلاقات مصر مع الدول الاخرى، والحفاظ علي المكتسبات ومؤسسات الدولة وتعظيم قدراتها الأمنية والخدمية، وتعظيم القدرات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وشدد عمر، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، على ضرورة تكرس العمل الديمقراطي، فمن الوارد أن يكون هناك أخطاء ولكن يجب تجنبها، وآن الأوان لترسيخ الديمقراطية وانتقال سلمي للسلطة، فالديمقراطية هي مسار وليست مجرد قرار.