بنك يو بي إس يتوقع ارتفاع مؤشر إس أند بي 500 للأسهم الأمريكية بنسبة 9% العام المقبل

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رفع بنك يو.بي.إس جروب السويسري توقعاته لسوق الأوراق المالية الأمريكية خلال العامين الحالي والمقبل بفضل النتائج القوية للشركات، وتراجع معدل التضخم مع خفض أسعار الفائدة الرئيسية الأمريكية.

وبحسب التقرير الذي أعده محللو البنك بقيادة جوناثان جولوب وباتريك بالفري، من المتوقع ارتفاع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية إلى 5850 نقطة بنهاية العام الحالي مقابل 5600 نقطة وفقا للتوقعات السابقة ثم من 6000 إلى 6400 نقطة خلال العام المقبل.

وتشير توقعات العام الحالي إلى عدم الاستفادة من ارتفاع المؤشر الرئيسي للأسهم الأمريكية في ختام تعاملات أمس إلى 85ر5859 نقطة.

كما تشير توقعات العام المقبل إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 2ر9% بنهاية العام.

وأضاف المحللان أن المخاطر تميل للارتفاع، مشيرين إلى التضخم المعتدل وخفض أسعار الفائدة وتحسن نشاط المستهلكين والأعمال وارتفاع الأرباح بشكل عام.

وقالا إن أكبر خطر يهدد النظرة الصعودية للأسهم هو أن يتسبب التحفيز المالي والنقدي في تسارع التضخم وإجبار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على التخلي عن دورة التخفيض.