محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال تأهيل طريق كفور بلشاي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، استمرار الأعمال في تأهيل طريق كفور بلشاي (كفر الزيات - بسيون)، والذي تنفذه مديرية الطرق والنقل بالغربية، بطول إجمالي 2100 متر.

يبدأ المشروع من نهاية الجزء المرصوف حديثًا بطول 500 متر حتى مدخل كفور بلشاي، ثم يمتد 1300 متر حتى ثلاجة الفردوس باتجاه بسيون، بالإضافة إلى جزء آخر أمام قرية دقرن بطول 300 متر، وبمتوسط عرض 7.5 متر، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف مطلع الأسبوع القادم.

وأكد المحافظ أن المحافظة تسعى جاهدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى أن رصف الطريق جاء استجابة لمطالب أهالي القرية بعد معاناة طويلة بسبب سوء حالته الفنية، مؤكدًا على أهمية الطريق كمحور مروري حيوي يربط بين مركزي كفر الزيات وبسيون.