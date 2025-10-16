 مادورو يستنكر انقلابات الـ«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية - بوابة الشروق
الخميس 16 أكتوبر 2025 7:30 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

مادورو يستنكر انقلابات الـ«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية

وكالات
نشر في: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 7:05 ص | آخر تحديث: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 7:05 ص

استنكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الانقلابات التي نظمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في دول أمريكا اللاتينية في وقت سابق.

وقال مادورو خلال اجتماع للمجلس الوطني للسيادة والسلام، يوم الأربعاء: "حتى أي وقت ستستمر الانقلابات التي تدبرها وكالة الاستخبارات المركزية؟ إن أمريكا اللاتينية لا تريدها ولا تحتاج إليها وترفضها".


وأضاف: "لا نريد نزاعا في منطقة البحر الكاريبي ولا في أمريكا الجنوبية".

ويأتي ذلك على خلفية صدور تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البيت الأبيض وافق على قيام وكالة الاستخبارات المركزية بعمليات سرية على أراضي فنزويلا تستهدف حكومة نيكولاس مادورو.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت في الفترة الأخيرة عدة عمليات بالقرب من سواحل فنزويلا استهدفت فيها قوارب، قالت إنها تابعة لعصابات المخدرات الفنزويلية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أن واشنطن تدرس توجيه ضربات إلى مواقع على الأرض في إطار الجهود لمحاربة تهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك