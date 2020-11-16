الوحدات المحلية بالغربية تواصل رفع القمامة والمخلفات

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في رفع القمامة والمخلفات بكافة مدن وقرى المحافظة، حيث رفعت الوحدات المحلية بمركز ومدينة زفتى القمامة من الطرق العامة، كما نجحت الوحدات المحلية بسمنود برفع أكثر من ١٠ أطنان من القمامة.



ومن ناحيتها، رفعت الوحدة المحلية لقرية محلة زياد ٣ أطنان قمامة من مدخل القرية، وكذلك تم رفع ٤ أطنان من شوارع قرية أبو صير وعزبة الإصلاح، بالإضافة إلى رفع ٣ أطنان من القمامة من الطريق السريع سمنود- المنصورة.



وفي نطاق المحلة الكبرى، شنت إدارة نظافة حي ثان المحلة الكبرى حملة نظافة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات المتراكمة بمدخل المدينة سكة طنطا ومنشأة البكري وبلازا وشارع الفرن وشارع المدارس والوحدة العربية والعلو وعبد الحي شاهين وكوم البحر، مع استمرار العمل في باقي الشوارع بمشاركة عمال وسائقي ومعدات الحي.



وفي حي أول المحلة الكبرى، كنس قسم النظافة والتجميل بالحي الشوارع ورفع الأتربة بالمعدات والعمالة اللازمة، ورفع وفرغ صناديق القمامة وتم تطهيرها بمناطق (الحنفي- شارع البحر- أمام نادي القضاة- شارع 6 أكتوبر- شارع الجيش- الزراعة- نعمان الأعصر- السكة الوسطى- ميدان المحجوب- ميدان الدريني- ميدان محب).



وفي ذات السياق، شنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بحملات النظافة بقرى مركز المحلة، حيث تتواصل أعمال النظافة اليومية ورفع تجمعات القمامة بالطرق الرئيسية والفرعية بقرى مركز المحلة، ولا يزال العمل مستمراً على مدار اليوم في كافة أنحاء المحافظة لتقديم أفضل الخدمات، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.



وانطلقت حملة النظافة اليومية بمركز ومدينة السنطة بقطاع (شبراقاص الطريق السريع- طريق شبراقاص كفر سالم النحال- ميت غزال كفر الشيخ مفتاح- المقابر- طريق المعهد الديني- طريق أبو الجهور بالسنطة)، ومسح وتسوية طبانات الطريق السريع بالسنطة، ونظافة يومية بقطاع اشناواي، ومسح ونظافة طرق قطاع الوحدة المحلية بالجميزة بجرار وعمال الوحدة ومتابعة متعهد الجمع المنزلي بشبراقاص.



وفي حي أول وثان طنطا، تم تكثيف أعمال النظافة اليومية والكنس ورفع الأتربة بجميع شوارع المدينة، ورفع جميع نقاط تجميع القمامة، وتفريغ ونظافة وتطهير صناديق القمامة، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، من خلال الورديات الأربعة المتتالية.