أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفعاليات الفنية والثقافية لمبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم وتوابعها، وهي "منشية عبد المجيد، دانيال، الغرق قبلي، الغرق بحري".



وتأتي الفعاليات بالتعاون مع مديريات "الشباب والرياضة، التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان" بالفيوم، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.



بدأت الفعاليات التي أقيمت بمركز شباب أطسا بتفقد الورش الفنية التي تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وفرع ثقافة الفيوم وضمت "أشغال يدوية من الموهير، تشكيل بالورق، عجينة السيراميك، رسم حر، ألعاب شعبية للأطفال"، تلى ذلك تقديم عرض فني لفرقة الوتريات بالفرع، التي قدمت عددا من المعزوفات لبعض الأغاني الوطنية والعاطفية.



كما تم عقد لقاء توعوي بعنوان "الماء والأمن المائي المصري"، ناقش فيه الدكتور السيد علي عثمان أستاذ التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية، أزمة نقص المياه ومفهوم الأمن المائي بأنه نصيب الفرد الواحد، الذي يبلغ 500 متر مكعب من المياه سنويا حسب المعدل العالمي.



وتناول محمد جمعة مدير التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، دور المجتمع المدني في مواجهة مشكلة المياه ومشاريع تحلية مياه البحر بمركزي إطسا ويوسف الصديق، خلال مبادرة حياة كريمة، موضحا الفرق بين التنقية وتحلية المياه، ثم قدم محمد محمود صالح نصائح حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ عليها سواء من خلال الاستخدام المنزلي أو داخل المدارس أو مناطق العمل.



كما أقيمت جلسة حوارية بعنوان "ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة أدارتها مروة محمود عطية، بالإضافة لحوار مع مسئول حول مشاكل القرية وتأثير مبادرة "حياة كريمة"، في الريف المصري مع رئيس مركز ومدينة إطسا، بجانب أمسية شعرية، واكتشاف مواهب في الشعر والقصة والغناء والتمثيل وتوزيع مجلة قطر الندى على المشاركين، ومسرح عرائس الشنطة، ومسرح عرائس ماريونيت.



وحرص على حضور الفعاليات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والفنان جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وخالد فراج رئيس مجلس مدينة إطسا، وليلي طه رئيس المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.