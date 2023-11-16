أبو الغيط: قرار مجلس الأمن الداعي لهدن إنسانية في غزة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح

صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط بأن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء والذي يدعو لهدن انسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة، وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان، يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.

واعتبر أبو الغيط أن المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف اطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدن إنسانية تسمح بادخال المساعدات مع استمرار القصف الاسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطة الاحتلال.

وأعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن ارتياح الأخير لما تضمنه القرار من مواد تدعو إلى وصول المساعدات العاجلة من دون عراقيل عبر ممرات إنسانية، كما طالب المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل انفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده، مؤكدا أن هذه الخطوة لابد أن تعطي دفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.