انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.5% على أساس سنوي من يناير حتى مارس الماضيين، في الوقت الذي عرقلت فيه الحروب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأعمال، حسبما جاء في تقرير وزارة التجارة اليوم الخميس، فيما يعد تراجعا عن توقعاتها السابقة.

وتراجع النمو، خلال الربع الأول من 2025 في ظل ارتفاع الواردات، حيث هرعت الشركات في الولايات المتحدة لجلب السلع الأجنبية قبل أن يتمكن ترامب من فرض الرسوم عليها.

وكانت وزارة التجارة، قدرت سابقا أن الاقتصاد تراجع بنسبة 0.2% خلال الربع الأول.

وقد ارتفعت الواردات بنسبة 37.9%، فيما تعد أسرع نسبة منذ 2020، مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنحو 4.7 نقطة مئوية، كما تراجع إنفاق المستهلكين بصورة حادة.

وانخفض إنفاق الحكومة الاتحادية بنسبة 4.6% على أساس سنوي، فيما يعد أكبر تراجع منذ 1986.