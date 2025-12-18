هيسكي عن أزمة محمد صلاح مع ليفربول «يستحق معاملة خاصة»

علق إيميليانو هيسكي، لاعب ليفربول السابق، على الأزمة التي أثارها الدولي المصري محمد صلاح مؤخرًا بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية واستبعاده من مواجهة إنتر ميلان، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الصحافة الإنجليزية والعالمية.

وقال هيسكي في تصريحات لصحيفة ليفربول إيكو: "الوضع يصبح صعبًا عندما يخرج أفضل لاعبيك ويتحدث للإعلام، ثم تجد نفسك مضطرًا لمحاولة السيطرة على الوضع بعدها".

وأضاف: "ليفربول تعامل مع الأمر بشكل رائع، لكن هناك بعض اللاعبين يحتاجون إلى معاملة مختلفة قليلًا، ومحمد صلاح واحد منهم. يستحق قدرًا من الاهتمام، وإذا لم تفعل، لن أقول إنك مذنب، لكن كان عليك أن تكون أكثر وعيًا لأنه في هذا الموقف كان يستحق معاملة أفضل".

واختتم هيسكي حديثه قائلاً: "هناك دائمًا طريق للعودة، وأولًا وقبل كل شيء يجب على جميع الأطراف الجلوس والتحدث بصراحة ومعرفة الخطأ، هذا هو الشيء الأساسي الذي يجب أن يحدث".