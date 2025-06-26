 رئيس الأركان الأمريكي: أخلينا قاعدة العديد قبل هجوم إيران - بوابة الشروق
الخميس 26 يونيو 2025 3:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رئيس الأركان الأمريكي: أخلينا قاعدة العديد قبل هجوم إيران

هديل هلال
نشر في: الخميس 26 يونيو 2025 - 3:36 م | آخر تحديث: الخميس 26 يونيو 2025 - 3:36 م

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة دان كين، إن واشنطن تلقت مؤشرات الاثنين الماضي، باعتزام إيران مهاجمة القواعد الأمريكية في المنطقة.

وأشار خلال مؤمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي، مساء الخميس، إلى إخلاء قاعدة العديد في قطر قبل هجوم إيران، تنفيذًا لأوامر الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح أن واشنطن قررت الإبقاء على 44 جنديًا وبطارتين فقط؛ للدفاع عن القاعدة العسكرية ضد أي هجمات إيرانية.

ولفت إلى أن إيران بدأت هجومها على قاعدة العديد في السابعة والنصف مساء (بتوقيت الدوحة)، رافضًا الإفصاح عن عدد الصواريخ الإيرانية التي تم اعتراضها.

وأضاف: «اعتراض الصواريخ الإيرانية يؤكد القدرات الكبيرة لجيشنا والدفاعات الجوية وجنودنا الذين حققوا نجاحًا باهرًا».

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