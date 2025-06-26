 إيدرسون مورايس يكشف حقيقة انتقاله إلى الدوري السعودي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيدرسون مورايس يكشف حقيقة انتقاله إلى الدوري السعودي

زيـاد الميرغني
نشر في: الخميس 26 يونيو 2025 - 2:53 م | آخر تحديث: الخميس 26 يونيو 2025 - 2:53 م

كشف البرازيلي إيدرسون مورايس، حارس مرمى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حقيقية الأنباء التي ترددت حول انتقاله إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، بالميركاتو الصيفى الجارى.

إيديرسون، في تصريحات أبرزتها شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الخميس، «مستقبلي هنا مع السيتى، هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة.

وأضاف الحارس البرازيلي: «تركيزي منصب على البقاء مع مانشستر سيتي، وتقديم كل ما لدي لمساعدتنا من أجل استعادة لقب الدوري الإنجليزي، ومحاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى».

الجدير بالذكر أن هناك تقارير إعلامية أشارت إلى اهتمام نادى النصر السعودي بالتعاقد مع الحارس البرازيلي إيديرسون .

وكان إيدرسون، قد انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2017 قادمًا من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 35 مليون جنيه إسترليني.

وينتهى عقد إيدرسون مع مانشستر سيتي بنهاية منافسات الموسم المقبل 2025- 2026.


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