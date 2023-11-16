حملة حازم عمر تعقد لقاء تنظيميا مع أمانة الشباب المركزية لبحث دورها خلال فترة الدعاية الانتخابية



عقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، اليوم لقاءً تنظيميًا مع أمانة الشباب المركزية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، والأستاذ نشأت حتة أمين أمانة الشباب المركزية، والمهندس عمرو عويضة، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات الشباب بجميع محافظات الجمهورية.

ورحب نشأت حتة، بالحضور من أمانة الشباب، متحدثا عن النشاطات التي قامت بها الأمانة على مدار الفترة الماضية من معسكرات تدريبية وتأهيلية للشباب لبناء كوادر حزبية في جميع المحافظات، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة.

أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن أمانات الحزب سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

ومن جهته، وضح المهندس حازم عمر، خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، ستقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع المواطنين.