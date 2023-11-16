الأمم المتحدة: لا يمكننا توزيع المساعدات على سكان جنوب غزة جراء نقص الوقود

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الخميس، إنه لا يمكن توزيع إمدادات المساعدات الموجودة في المخازن في جنوب قطاع غزة على السكان الفلسطينيين جراء نقص الوقود.

وأضافت وكالة "أوتشا" في بيان "بالوضع في الاعتبار أن المخازن ممتلئة، لم تتمكن الوكالة من تلقي شحنات مساعدة إضافية".

وجرى السماح، أمس الأربعاء، بدخول صهريج وقود للقطاع المحاصر للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، وكان الصهريج يحمل نحو 23 ألف لتر من الوقود.

وأوضحت الوكالة، أنه رغم عدم وجود ما يكفي من الوقت لإعادة تزويد شاحنات توزيع المساعدات بالوقود على الجانب الفلسطيني، كانت المخازن ممتلئة ولم يتسن لها استقبال شحنات إضافية.

وقال رئيس وكالة أوتشا مارتن جريفيث، إن هناك حاجة لنحو 200 ألف لتر من الوقود يوميا كحد أدنى.

وعلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، تنتظر العشرات من الشاحنات المحملة بمواد إغاثية لدخول غزة.