تفاصيل الدورة 13 للمهرجان القومي للمسرح المصري

تكريم 6 مسرحيين منهم صلاح السعدني وسهير المرشدي ومحمود ياسين

28 عرضا تضيء مسارح القاهرة . . والتزام كامل بالاجراءات الاحترازية ضد كورونا



أكد الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري أن الدورة 13 من المهرجان دورة استثنائية، لأنها تواكب الاحتفاء بمرور ١٥٠ عام على المسرح المصري المعاصر

من خلال مؤتمر صحفي الذي أقيم أمس الثلاثاء بقاعات الاجتماعات في المجلس الاعلي للثقافة لإعلان تفاصيل الدورة 13التي تنطلق في 20 ديسمبر الجاري قال يوسف إسماعيل أن هذه الدورة تتمتع بسمات خاصة وتحمل الكثير من المفاجآت، على الرغم مما واجهته من تأجيلات بسبب فيروس كورونا.

ويشارك فيها 28 عرضا مسرحيا تمثل كافة الجهات المسرحية ومنها البيت الفني للمسرح والهناجر وعروض الجامعات المصرية ووزارة الشباب والرياضة والمسرح المستقل والهواة وهيئة قصور الثقافة وغيرها من الجهات الأخرى كمنظمات المجتمع المدني .

وتقام من خلالها ٣ ورش فنية على هامش الفعاليات، منها ورشة تمثيل وسيقوم بتقديمها الفنان والمخرج احمد مختار، وورشة حكي للفنان محمد عبد الفتاح الشهير بكالابالا، وورشة مكياج والتي جاء اختيارها باعتبارها أحد أهم الحرف المصاحبة لفن المسرح ويقدمها اسلام عباس .

وقال الفنان محمد رياض عضو اللجنة العليا للمهرجان أن الدورة 13 تكرم مجموعة من رواد المسرح المصري ومنهم الفنان القدير صلاح السعدني، والفنان القديرة سهير المرشدي والفنان المنتصر بالله والمخرج عباس احمد والشاعر الكبير نجيب سرور.

فيما يخصص يوم لتكريم الفنان الراحل محمود ياسين، موضحا أن قرار إدارة المهرجان بتكريم الفنان القدير محمود ياسين كان في حياته والإجماع من أعضاء اللجنة العليا.

واضاف رياض أن اختيار المكرمين فأوضح أن الاختيار جاء وفق معايير محددة، وفي مقدمتها قوة التأثير عبر ما قدمته تلك القامات الفنية للمسرح المصري والعربي، وقد حدث نقاشات كثيرة بهذا الشٱن.

وأشار الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وعضو اللجنة العليا للمهرجان الى الظرف الاستثنائي الذي تقام فيه هذه الدورة، وقال : هذه الدورة تأتي وسط إغلاق تام لجميع الفعاليات بأغلب الدول وان إقامة المهرجان يعد نقلة حضارية.

وشددا على ضرورة التنويه على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا خلال أيام المهرجان والحرص على عدم التزاحم ومراعاة الإجراءات التي تقوم بها المسارح والالتزام بالمقاعد المخصصة للجلوس، وأنه سيتم توفير بطاقات لدخول المسارح وأنه لن يسمح بالدخول لغير الأعداد المحددة بكل صالة عرض.

كشف الناقد المسرحي جرجس شكرى عن تفاصيل المحاور الفكرية التي ستصاحب فعاليات المهرجان والتي ستتاول مسيرة المسرح المصري خلال 150 سنة مسرح، مشيرا إلى أن كتاب الندوات والمحاور الفكرية لن يتم إصداره قبل انطلاق المهرجان ولكن بعد انتهاء النقاشات والمحاور الفكرية.

وأوضح أيضا : الملتقى الفكري للمهرجان يحمل عنوان 150 سنة مسرح برئاسة الكاتب محمد أبو العلا السلاموني ويناقش من خلاله عدة محاور نقاشية منها الظواهر والأشكال المسرحية التي مهدت طريق الآباء، و الأساطير المؤسسة للحضارة الفرعونية والمسرح الطقوسي والجذور المصرية القديمة للأدب المصري، و الأراجوز وخيال الظل و مسرح ما قبل المسرح وغيرها من المحاور في هذا الملتقي الذي يصاحب فعاليات المهرجان .

واشار لاقامة جلسات للاحتفاء برواد المسرح المصري على هامش الملتقى الفكري ، وذلك من خلال تقديم شهادتهم عن تجربتهم مع المسرح المصري ومنهم الفنانة الكبيرة سيدة المسرح المصري سميحة ايوب، والمخرج الكبير سمير العصفوري، وايميل جرجس، والفنان حسن الجريتلي وشهادة الكاتب بهيج إسماعيل، والمخرج خالد جلال والمخرج منير مراد والمخرج الكبير عصام السيد والمخرج احمد اسماعيل والمخرج ناصر عبد المنعم والمخرج عباس احمد والمخرجة عبير علي والمخرج طارق الدويري وأكد شكري أيضا على أن المهرجان كان حريصا على أن يتم تمثيل جميع الأجيال المسرحية من مختلف المراحل العمرية لاستمرار التواصل بين الأجيال.