الإطاحة بحكومة سلوفاكيا بعد تصويت بسحب الثقة

أطاح نواب البرلمان في سلوفاكيا بحكومة رئيس الوزراء إدوارد هيجر، المحافظة الشعبوية ، عقب تصويت بسحب الثقة.

وصوت 78 من أصل 150 نائبا في برلمان البلاد يوم الخميس لصالح سحب الثقة، الذي اقترحه حزب الحرية والتضامن الليبرالي، الذي كان ضمن الائتلاف الحاكم حتى مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي

ويعتمد التيار الذي سيحكم سلوفاكيا في المستقبل الآن فوق كل شيء على الرئيسة زوزانا كابوتوفا. ويمكن للرئيسة أن توجه الحكومة المقالة بالاستمرار مؤقتا في إدارة شؤون البلاد حتى يتم تشكيل ائتلاف جديد.

كما يمكن لكابوتوفا ، بدلا من ذلك، تعيين حكومة من الخبراء أو تعيين سياسي آخر لتشكيل الحكومة.

وكان هيجر يشغل يترأس حكومة أقلية مؤلفة من ثلاثة أحزاب. واتهمته المعارضة بعدم بذل الكثير من الجهد لمكافحة أزمة الطاقة والتضخم وزيادة الفقر وزيادة أعداد اللاجئين.

ويدعم حزب الحرية والتضامن الليبرالي والأحزاب الحكومية السابقة أوكرانيا في الحرب الروسية. ومع ذلك، تعتقد أحزاب معارضة أخرى أن سلوفاكيا يجب أن تتبنى موقفا أكثر حيادية.

يشار إلى أن خيار الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، وهو أمر ممكن في دول أخرى، محظور حاليا بموجب الدستور في سلوفاكيا. وأكدت ذلك المحكمة الدستورية العام الماضي، بينما اقترحت في الوقت نفسه تغيير تلك القاعدة.

ولطالما أعاقت الأحزاب الحاكمة السابقة إجراء استفتاء حول هذه القضية، والذي من المقرر الآن إجراؤه في 21 كانون الثاني/يناير المقبل.

يشار إلى أنه في حال إجراء انتخابات جديدة، فإن معسكر الحكومة السابق قد يتعرص لهزيمة مأساوية. ووفقًا لاستطلاعات الرأي، لن تحصل الأحزاب الثلاثة معا إلا على حوالي 15% من اصوات الناخبين.

وحاول هيجر حتى اللحظة الأخيرة تفادي السقوط. وتم تأجيل التصويت، الذي كان مقررا في 13 كانون الأول/ديسمبر، عدة مرات.