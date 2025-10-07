وزير الخارجية: الجانب الأمريكي ينضم إلى محادثات شرم الشيخ الأربعاء

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن المباحثات مستمرة في شرم الشيخ بين الوفد الإسرائيلي ووفد حركة حماس بمشاركة إقليمية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، اليوم الثلاثاء، الجانب الأمريكي سينضم إلى المحادثات في شرم الشيخ غدًا الأربعاء.

وأوضح أن مصر تبذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى حلول وسط تضمن إنهاء الحرب الغاشمة التي خلفت أكثر من 64 ألف شهيد في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة تهيئة الظروف التي تضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين ونفاذ المساعدات وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، بما يؤسس إلى المراحل التالية من الخطة، موضحًا أنّ المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيزور مصر خلال الساعات المقبلة.

وشدد على أهمية أن يكون هناك قرار في مجلس الأمن لاعتماد الخطة المقدمة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد أهمية نشر قوات دولية بما يوفر الحماية للفلسطينيين وأيضًا الأمن للجانب الإسرائيلي، موضحًا أن كل هذه الأمور محل النقاش في الوقت الحالي.

وشدد على أهمية توفر الإرادة السياسية التي تقود إلى التوصل إلى تفاهمات وتوافقات باعتبار أن الفرصة احلالية مهمة للغاية.

وأكد عبد العاطي أن المرحلة الحالية مفصلية ويتوجب العمل على استغلال هذه الفرصة للدفع في اتجاه وقف الحرب ومنع التهجير ومنع الضم، والبناء على ذلك لخلق الأفق السياسي الذي يسمح بإنهاء هذه القضية بناء على تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد أنه بدون التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية لن يتحقق الأمن والاستقرار سواء لإسرائيل أو حتى على مستوى المنطقة.