الثلاثاء 7 أكتوبر 2025
رسميا.. المريخ السوداني يشارك في الدوري الليبي

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 2:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 2:16 م

أعلن نادي المريخ السوداني مساء اليوم الثلاثاء، موافقة الاتحاد السوداني لكرة القدم، لمشاركته في الدوري الليبي الممتاز عن موسم 2025-2026.

وجاء نادي المريخ السوداني في بيانه الرسمي:

تلقى نادي المريخ اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025، نسخة من الخطاب الرسمي الصادر من الاتحاد السوداني لكرة القدم إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم والذي يفيد بالموافقة على مشاركة النادي في منافسات الدوري الليبي الممتاز عن موسم 2025-2026، دون أن يؤثر ذلك على مشاركة المريخ في الدوري السوداني الممتاز المزمع قيامه في يناير المقبل بحسب الخطاب.


