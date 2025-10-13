كشف الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، عن حجم الجهد الإنساني الذي تبذله الفرق المصرية، مؤكدا أن العمل متواصل على مدار أكثر من 730 يوما منذ السابع من أكتوبر، بمشاركة 200 متطوع ومتطوعة يعملون ليلا ونهارا لإغاثة قطاع غزة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «النهار»، إن يوم الأحد، شهد دخول أكثر من 400 شاحنة إلى القطاع، محملة بإجمالي 9 آلاف طن من المواد الغذائية والدوائية، مشددا أن 90% منها مصرية خالصة.

وأرجع الجهد المنظم إلى تشكيل «إدارة مركزية للأزمة» منذ 7 أكتوبر من خلال مجلس الوزراء والهلال الأحمر.

وأوضح أن هذا المجهود تُرجم إلى أكثر من 700 ألف ساعة عمل متواصلة، يقوم بها 200 متطوع «أغلبهم من الفتيات»، في سبيل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأكد أن غزة بحاجة إلى جميع المستلزمات الإغاثية، وعلى رأسها الخيام لتوفير الحماية للأهالي من برد الشتاء المقبل، لافتا إلى دخول عدد كبير من شاحنات الوقود مع زيادة وتيرتها خلال الأيام المقبلة.

وأكد جاهزية فرق الدعم النفسي لاستقبال المصابين والجرحى وذويهم عند معبر رفح، ومرافقتهم حتى وصولهم إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن استمرارية الرعاية المقدمة للجرحى الذين يتلقون العلاج في سيناء إلى اليوم، وتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء على الأصعدة كافة.



