قال الدكتور ماهر النمور، المتحدث باسم حركة فتح، إن السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، تعمل بكامل طاقتها منذ بدء حرب الإبادة لوقف إطلاق النار وإنقاذ الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم، أن الأولوية القصوى الآن «أن يبدأ تنفيذ اتفاقية إنهاء الحرب» بهدف الوصول إلى اللحظة التي «تأتي السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتبسط السيطرة الأمنية والإدارية على كامل القطاع والضفة الغربية».

وأشار إلى أن هذا الهدف يتماشى مع خارطة الطريق التي طرحها الرئيس عباس في قمة القاهرة، والتي كان على رأسها وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وصولا إلى بسط السيادة الفلسطينية الكاملة وتحقيق «مصالحة وطنية حقيقية» بين فتح وحماس.

وعلق بعض التصريحات الصادرة من حماس برفض نزع السلاح والاختفاء من المشهد، قائلا:« نحن نأخذ بتصريحات قادة حماس الذين تواجدوا في شرم الشيخ، ولكن الأصوات التي نراها والمشاهد التي نشاهدها في قطاع غزة؛ تؤكد بأن حماس تريد التمسك بالسلطة والسيطرة على الميدان».

واستشهد بما حدث من انتشار شرطة حماس والأمن الداخلي خلال الساعات الماضية من تنفيذ اتفاق وقف الحرب، مشيرا إلى أن «هذا يؤكد الرغبة في الاستمرار بالحكم والسيطرة على قطاع غزة، بما يتنافى مع مطالب شعبنا الفلسطيني، وكذلك أيضًا الرؤية التي تريد أن تبدأ مرحلة جديدة في قطاع غزة لتجنيب شعبنا من ويلات الحروب، ومنع إعطاء الاحتلال مبررات لإعادة استئناف الحرب والقصف».