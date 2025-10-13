الصليب الأحمر ينفي تقارير عن لقاء ممثليه بالأسرى الإسرائيليين في غزة

نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر صحة التقارير التي أفادت بأن ممثليها التقوا مساء الأحد بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وأُبلغوا بأن بعضهم في حالة صحية حرجة.

وقالت اللجنة في بيان لها: "نحن على اتصال مستمر مع جميع الأطراف في إطار التحضيرات لعملية إعادة الأسرى، وعلى عكس ما ورد في التقارير، لم نتلقَّ أو ننقل أي معلومات تتعلق بالحالة الطبية للأسرى"،

وذلك بحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.



ومن المقرر أن تقوم حركة حماس بتسليم 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياءً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر صباح اليوم الاثنين، على أن يجري تسليمهم لاحقًا إلى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل غزة، تمهيدًا لإجلائهم من القطاع.

وبحسب خطة الاستقبال الإسرائيلية، سيتوزع الأسرى الإسرائيليون على المستشفيات وفقًا لحالتهم الصحية، وأعمارهم، ومناطق سكنهم، مع مراعاة طلبات عائلاتهم.

وسيخضع الأسرى لتقييم طبي أولي لتحديد أوضاعهم الصحية، ليُنقل المصابون بأمراض مزمنة إلى أقسام العناية المركزة أو الطب الداخلي، فيما سيُنقل الذين حالتهم مستقرة إلى أجنحة خاصة.

كما ستتضمن تلك الأجنحة قسمًا مغلقًا يعمل فيه فريق طبي متعدد التخصصات، يضم أطباء وممرضين وأخصائيين نفسيين لتقديم الرعاية اللازمة.