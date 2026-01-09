هاكان فيدان: أمريكا عرضت على مادورو مغادرة فنزويلا إلى أي مكان في العالم

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، بأن أمريكا عرضت على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مغادرة البلاد والتوجه إلى "أي مكان في العالم"، قبل بدء عمليتها العسكرية لاحتجازه، إلا أن "أنقرة لم تتلق أي طلبات رسمية لقبولها آنذاك"، وفق تعبيره.

وأوضح فيدان، في مقابلة مع قناة "تي آر تي خبر" التركية، نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم: "بحسب علمنا، فإن أمريكا أرسلت عرضًا إلى مادورو على شكل "يمكنك الذهاب إلى أي مكان تريده"، لكننا لم نتلق أي سؤال أو عرض يتعلق بقدوم مادورو إلى تركيا".

وكانت قوة أمريكية قد قامت يوم السبت الماضي بشن هجوم واسع النطاق على فنزويلا، واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتها في اتهامات تتعلق بالمخدرات .

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي. ودعت موسكو إلى إطلاق سراحهما، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا، بحسب سبوتنيك.