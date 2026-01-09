تركيا تسعى للانضمام إلى اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين السعودية وباكستان

تسعى تركيا حاليا إلى الانضمام إلى اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك الموقعة بين باكستان والمملكة العربية السعودية، وذلك حسبما أفاد موقع جيو نيوز الباكستاني عن وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت بلومبرج، إنه من المرجح أن تختتم المحادثات التي هي في مرحلة متقدمة حاليا بتوقيع اتفاق، حسبما أفاد مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته.

يُذكر أن السعودية وباكستان وقّعتا، في سبتمبر الماضي، خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى السعودية،اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك، تشدد مضامينها على أن أي هجوم خارجي مسلح على "الرياض - إسلام آباد" يُعد هجومًا على كليهما.

وقالت بلومبرج في تقريرها، إن انضمام تركيا المحتمل سيمهد الطريق لتشكيل تحالف أمني جديد "قد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط وخارجه".

وأضافت أن تركيا تفكر في الانضمام إلى الاتفاقية وسط تساؤلات حول مصداقية الولايات المتحدة، وتداخل مصالحها المتزايد مع مصالح السعودية وباكستان في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وترتبط باكستان وتركيا بعلاقات عسكرية طويلة الأمد، حيث تتعاون الدولتان في عدد من المشاريع الدفاعية.

وتزود أنقرة البحرية الباكستانية بسفن حربية من طراز كورفيت، كما طورت العديد من طائرات إف 16 المقاتلة التابعة للقوات الجوية الباكستانية.

وتسعى تركيا، التي تشارك حاليًا تقنيات الطائرات المسيرة مع باكستان والسعودية، أيضًا إلى إشراك الدولتين في برنامج طائرتها المقاتلة من الجيل الخامس "كآن".