برزاني وباراك يبحثان تداعيات الأوضاع في حلب السورية

أفادت وسائل إعلام كردية، اليوم الجمعة، بأن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني أجرى اتصالا هاتفيا مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك لبحث تداعيات الأحداث في مدينة حلب.

وذكرت شبكة رووداو الإعلامية الكردية، أن برزاني وباراك تبادلا خلال اتصال هاتفي اليوم "الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع السياسية في المنطقة وسوريا، وآخر المستجدات والتوترات الجارية في سوريا ولا سيما مدينة حلب".

وأكد الجانبان، "ضرورة بذل جميع الجهود للتهدئة وإنهاء الاضطرابات والصدامات، إلى جانب العمل على تطبيع الأوضاع واتخاذ خطوات جدّية لاستتباب الأمن والاستقرار وتحقيق السلام"، حسبما أفادت الشبكة الكردية.

وكان مسعود برزاني قد تلقى في وقت سابق من اليوم اتصالا هاتفياً من الرئيس السوري أحمد الشرع لبحث آخر التطورات السياسية في سوريا والتغيرات التي تشهدها المنطقة وأهمية تحقيق الاستقرار والتنسيق المشترك.

ونقل بيان عن مكتب مسعود برزاني عن الرئيس السوري قوله إن "الكرد مكوّن أصيل وأساسي من الشعب السوري وملتزمون بضمان جميع الحقوق الوطنية والسياسية والمدنية للكورد وبقية المكوّنات الأخرى في سوريا، على قدم المساواة ومن دون تمييز".

فيما دعا برزاني إلى دعم "إرادة وتطلعات السوريين في بناء دولة جامعة تضم كل الأطراف والمكوّنات ويكون الجميع شركاء فيها وضرورة مواصلة التشاور والتنسيق، بما يخدم مصالح جميع الأطراف وحماية السلم الأهلي".