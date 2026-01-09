نجم الزمالك السابق يكشف طريقة الفوز على كوت ديفوار

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار ستكون قوية للغاية، مشددا على أنه نهائي وليس في دور الـ 8 لبطولة أمم أفريقيا.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب على حسام حسن أن يضع التشكيل الأمثل في اللقاء غدا لأن منتخب كوت ديفوار يمتلك أسماء ولاعبين مميزين للغاية ويلعبون في أفضل الأندية بأوروبا".

وأضاف: "حسام حسن يلعب بطولة رائعة مع منتخب مصر حتى الآن والمنتخب الوطني يملك جانب دفاعي وهجومي قوي، واستغلال القدرات الفردية وأفكار العميد مفتاح الفوز على الأفيال".

وأوضح: "حسام حسن لن يغامر أمام كوت ديفوار، ويجب منح حرية التحرك للثنائي محمد صلاح وعمر مرموش لاستغلال الهجمات المرتدة".