الجمعة 9 يناير 2026 11:37 م القاهرة
نجم الزمالك السابق يكشف طريقة الفوز على كوت ديفوار

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 9 يناير 2026 - 11:31 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يناير 2026 - 11:31 م

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار ستكون قوية للغاية، مشددا على أنه نهائي وليس في دور الـ 8 لبطولة أمم أفريقيا.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب على حسام حسن أن يضع التشكيل الأمثل في اللقاء غدا لأن منتخب كوت ديفوار يمتلك أسماء ولاعبين مميزين للغاية ويلعبون في أفضل الأندية بأوروبا".

وأضاف: "حسام حسن يلعب بطولة رائعة مع منتخب مصر حتى الآن والمنتخب الوطني يملك جانب دفاعي وهجومي قوي، واستغلال القدرات الفردية وأفكار العميد مفتاح الفوز على الأفيال".

وأوضح: "حسام حسن لن يغامر أمام كوت ديفوار، ويجب منح حرية التحرك للثنائي محمد صلاح وعمر مرموش لاستغلال الهجمات المرتدة".


