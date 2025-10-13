إعلام عبري: إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة يبدأ صباح اليوم على دفعتين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأحد، بأن عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" ستنطلق على مرحلتين الساعة 08:00 صباحا اليوم الاثنين.



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر قولها: "تم إبلاغ عائلات المختطفين أن المرحلة الأولى من تحرير المختطفين من نقطتين مختلفتين في القطاع متوقعة الساعة 08:00 صباحا. ومن المتوقع بعد ذلك بفترة قصيرة مرحلة أخرى من موقع ثالث."

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة أُبلغت بأن الدفعة الأولى من الإفراج عن الأسرى يتوقع أن تجرى عند الساعة الثامنة صباحا.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت": "التقى الصليب الأحمر بالرهائن، وأفاد بأن بعضهم في حالة حرجة - قبل ساعات من عملية تحريرهم من قبضة حماس، والتي ستبدأ صباح الغد".

وأشارت الصحيفة إلى أنه طلب من عائلات الأسرى الوصول إلى منطقة الاستقبال في مخيم "ريعيم" عند الساعة 7:30 صباحا، والجيش الإسرائيلي مستعد للتحرك لتسليمهم خلال ساعة من استدعائهم.

هذا وذكرت مصادر إسرائيلية أن الجيش وضع وحدات خاصة في حالة تأهب استعدادا لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، كما تلقت مصلحة السجون الإسرائيلية أوامر بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى أمنيين فلسطينيين ضمن صفقة التبادل، وأوضحت أن السلطات بدأت نقل الأسرى من 5 سجون إسرائيلية إلى المرافق المخصصة للإفراج عنهم.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر وصفها بالمطلعة أن القائمة النهائية للأسرى الفلسطينيين تضم 195 أسيرا محكوما عليهم بالمؤبد، وأضاف أن جهاز الشاباك فرض فيتو على نحو 100 اسم واستبعد 25 من القيادات البارزة.

ونشرت وزارة القضاء الإسرائيلية الجمعة أسماء الأسرى ذوي الأحكام المؤبدة المقرر الإفراج عنهم، فيما لم يصدر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية أية قائمة بأسماء الأسرى حتى كتابة هذه السطور.

وتشمل صفقة التبادل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما عليهم بالمؤبد ونحو 1700 أسير من قطاع غزة احتجزوا بعد السابع من أكتوبر 2023.