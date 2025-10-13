تحطم طائرة قرب مطار هيكس في ولاية تكساس الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن طائرة صغيرة تحطمت قرب مطار هيكس في مدينة فورت وورث بولاية تكساس، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في موقع الحادث بعد اصطدامها بعدد من الشاحنات والمقطورات.



وأكد متحدث باسم عمدة المقاطعة وقوع الحادث مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية لا تزال جارية لتحديد أسباب التحطم ومسار الطائرة قبل الحادث.



من جانبها، أوضحت إدارة الإطفاء في فورت وورث أن الطائرة اصطدمت بشاحنات ومقطورات قبل أن تشتعل النيران في المكان، موضحة أن الحريق الناتج تمت السيطرة عليه بالكامل بعد جهود استمرت عدة ساعات.



وذكرت تقارير إعلامية أن فرق الطوارئ من عدة وكالات هرعت إلى موقع الحادث، فيما تتواصل عمليات البحث والتحقق من عدد الضحايا المحتملين، إذ لم تُعلن بعد تفاصيل حول هوية الطائرة أو عدد ركابها.



وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام الأمريكية أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من موقع الحادث، فيما شوهدت عدة شاحنات نصف مقطورة مشتعلة.

ويقع مطار هيكس على بُعد نحو 16 ميلا شمال مدينة فورت وورث، وهو مطار خاص صغير يُستخدم للطيران المدني.

المصدر: إعلام أمريكي