عبر الإعلامي أحمد موسى، عن فخر كل المصريين باستضافة بلادهم توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن السعادة تغمر الشعب المصري بالإنجاز الذي يحدث على أرضه.

وأشار خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» إلى أن النجاح المصري لا يرضي البعض، قائلا: «في ناس مش مبسوطة، مش مهم، إحنا يهمنا إحنا مبسوطين، واللي زعلان يزعل».

وأضاف أن الأهم أن «مصر فرحانة، وشعب مصر كله فرحان وسعيد»، معتبرا أن التوقيع «بداية حقيقية للانطلاق إلى عملية سلام».

وشدد أن أي حديث عن التطبيع أو التوسع في الاتفاقيات مرهون بتحقيق السلام، قائلا: «الرئيس الرئيس الأمريكي يتحدث عن الاتفاقيات الإبراهيمية والتطبيع وغيره؛ لكن مفيش شيء سيتم إلا بسلام ودولة فلسطينية».

ولفت إلى أنه كان بالإمكان تجنيب قطاع غزة خسارة آلاف الأرواح لو أن الاتفاق وقع في يناير الماضي، قائلا: قائلا: «لو تم توقيع الاتفاق الذي نتحدث عنه اليوم في شهر يناير أو مارس، والله لكنا أنقذنا أرواح ما لا يقل عن 20 ألف شخص من الموت، وكانوا سيبقون على قيد الحياة، لو أن صوت العقل سُمع هنا وهناك، سواء في إسرائيل أو لدى حماس، من الطرفين».

وأرجع سبب التأخير إلى غياب الحكمة، معلقا: «عندما تغيب العقول، والكل يقول: سنحارب ونقتل ولن نتوقف، ماذا فعلنا في النهاية؟ جئنا إلى شرم الشيخ ووقعنا، والحرب توقفت»، متسائلا: «ما كنا أنقذنا الناس على مدار السبعة أو الثمانية أشهر الماضية؟».

واختتم قائلا: «أرواح ضاعت لأجل ناس يريدون السلطة والناس تموت، كفاية حروب الناس زهقت، الفلسطينيون يريدون استقرارا والإسرائيليون يريدون استقرارا، ويقفون في الشوارع لا يصدقون عودة أبنائهم إليهم ولو كانوا جثثا».