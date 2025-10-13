إسرائيل تجري تعديلا عاجلا على قائمة الأسرى المشمولين في صفقة التبادل

طلبت الحكومة الإسرائيلية من وزرائها فجر الاثنين الموافقة على تعديل عاجل في قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل المرتقبة، وذلك رغم مصادقة الحكومة الإسرئيلية عليها سابقا.



ووفقا لما أورده موقع "واللا نيوز"، فإن التعديل يتضمن 3 محاور رئيسية، الأول استبدال أسيرين من القائمة السابقة، بعد أن تبين أن أحدهما أُفرج عنه مسبقا، بينما تم تصنيف الآخر كعضو نشط في حركة "فتح". وسيجري استبدالهما بأسيرين آخرين، على ألا يكونا من المحكومين بالمؤبد.

أما المحول الثاني، فتشمل تعديلا في قائمة الأسرى من قطاع غزة الذين لم يشاركوا في هجوم 7 أكتوبر واعتقلوا بعدها، حيث سيتم حذف 7 من القصر من أصل 22 مدرجين في القائمة، وإضافة امرأتين بدلا منهم، إلى جانب استبدال عدد من الأسرى الغزيين بآخرين من الفئة ذاتها لأسباب أمنية. وبهذا التعديل يصبح العدد الإجمالي للأسرى من غزة المقرر الإفراج عنهم 1718 بدلا من 1722 أسيرا.

وفي المحور الثالث، سيتم إضافة 5 أسرى غزيين احتياطيين من الفئة نفسها ليستخدموا كبدلاء عند الحاجة، تجنبا لإجراء تصويت طارئ جديد إذا تطلبت الظروف تعديلات إضافية خلال الليلة.

وقال القيادي في "حماس" محمد نزال إن الحركة لم تتسلم القوائم النهائية للأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل المرتقبة، مشيرا إلى أن إسرائيل "تتلاعب بالاتفاق من حيث الأعداد والأسماء".

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى فلسطينيين ضمن صفقة التبادل، وأوضحت أن السلطات بدأت نقل الأسرى من 5 سجون إسرائيلية إلى المرافق المخصصة للإفراج عنهم.