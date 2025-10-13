ترامب: الحرب في غزة انتهت والإدارة الجديدة ستبدأ عملها بسرعة كبيرة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، أن الصراع في قطاع غزة انتهى، مشددا على أن الإدارة الجديدة للقطاع ستبدأ عملها "بسرعة كبيرة".



وقال ترامب في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" ردا على سؤال بشأن غزة: "الحرب انتهت"، مضيفا "وقف إطلاق النار سيصمد وقد تم تقديم الكثير من الضمانات اللفظية والأمور سوف تصبح جيدة".

كما كشف الرئيس الأمريكي أن حركة حماس قد تطلق سراح بعض الأسرى الذين تحتجزهم مبكرا عن الموعد المقرر في الاتفاق بين الحركة وإسرائيل.

وقال: "ربما يجري إطلاق سراح الرهائن مبكرا بعض الشيء"، مشيرا إلى أنه سوف "يتم تشكيل مجلس سلام" في غزة قريبا.

ولفت ترامب إلى أن الإدارة الجديدة في غزة ستبدأ عملها "بسرعة كبيرة"، مؤكدا رغبته بزيارة القطاع الفلسطيني، قائلا: "سأكون فخورا بزيارة غزة وأود أن تطأ قدماي أرضها".

كما صرح ترامب بأنه "لولا الهجوم على إيران لكانت هناك سحابة مظلمة للغاية تخيم على اتفاق غزة لأن طهران كانت ستمتلك، على ما يبدو، أسلحة نووية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "العلاقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة وهو قام بعمل جيد للغاية"، مضيفا "علينا أن ننسب الفضل لقطر على دورها في المفاوضات، قطر قدمت لنا مساعدة كبيرة للغاية في التوصل إلى اتفاق غزة.. والقطريون كانوا شجعانا للغاية وكان قائدهم أمير قطر شجاعا للغاية".

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الأحد، بأن عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" ستنطلق على مرحلتين الساعة 08:00 صباحا يوم الاثنين.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت": "التقى الصليب الأحمر بالرهائن، وأفاد بأن بعضهم في حالة حرجة - قبل ساعات من عملية تحريرهم من قبضة حماس، والتي ستبدأ صباح الغد".

وأشارت الصحيفة إلى أنه طلب من عائلات الأسرى الوصول إلى منطقة الاستقبال في مخيم "ريعيم" عند الساعة 7:30 صباحا، والجيش الإسرائيلي مستعد للتحرك لتسليمهم خلال ساعة من استدعائهم.

كما ذكرت مصادر إسرائيلية أن الجيش وضع وحدات خاصة في حالة تأهب استعدادا لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، كما تلقت مصلحة السجون الإسرائيلية أوامر بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.