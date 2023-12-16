حريق هائل يلتهم 5 حظائر ماشية في المنيا دون إصابات بشرية

شهدت إحدى قرى مركز ملوي بالمنيا، نشوب حريق هائل التهم خمس حظائر ماشية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح، وقبل أن يمتد إلى منازل مجاورة.

وكانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بخصوص حريق ضخم نشب بخمس حظائر مواشٍ بمركز ملوي، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وعلى الفور، انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية للتعامل مع الحريق وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح البشرية، وجاري تكثيف التحريات من قبل المعمل الجنائي للوصول الي أسباب الحريق وكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.