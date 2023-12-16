 مكافأة خاصة للاعبي الأهلي بعد التأهل لنصف النهائي مونديال الأندية - بوابة الشروق
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مكافأة خاصة للاعبي الأهلي بعد التأهل لنصف النهائي مونديال الأندية

جدة - خالد الإتربي
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 1:31 ص | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 1:31 ص

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز مساء الجمعة على اتحاد جدة ‏السعودي بنتيجة 3-1، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك بعد الأداء المميز ‏الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، والروح العالية التي ظهر بها الجميع، وأسهمت في الفوز والنتيجة المميزة.

‏ ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس ‏العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.

‏ وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏


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