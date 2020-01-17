«قسد» تنفي إطلاق سراح مقاتلي داعش في شرق سوريا

انتقدت قوات سورية الديمقراطية تصريحات وزير الخارجبة الروسي سيرجي لافروف حول إطلاق سراح مقاتلي داعش مقابل المال.



وقالت قسد في بيان لها اليوم الجمعة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "إننا في قوات سورية الديمقراطية، نؤكد أن التقارير التي اطلع عليها السيد لافروف غير دقيقة فيما يتعلق بملف إرهابيي داعش المعتقلين لدى قواتنا، حيث أننا على تواصل وتبادل الأفكار والمعلومات مع كل الدول ذات العلاقة بهذا الملف بما فيهم روسيا الاتحادية، وكل الإرهابيين المعتقلين لدى قواتنا لديهم سجلات اسمية دقيقة".



وأضاف بيان قسد "على الرغم من الغزو التركي لمناطقنا وما شكله من خطر على مراكز اعتقال هؤلاء الإرهابيين، واستمرار الدولة التركية في خروقاتها وهجماتها التي تشكل خطرا حقيقيا موثرا في هذا المضمار، فإننا ما زلنا حتى الآن نؤمن الحماية الكافية وبنجاح لأماكن الاعتقال".



وأكد البيان "فيما يتعلق بالمتهمين ذوي الجنسية السورية، فإن الإدارة الذاتية تتعاطى معهم وفق القوانين السارية، ويخضعون لمحاكمات حقيقية وكل من قضى فترة محكوميته يفرج عنه ، فالمحاكم المحلية هي صاحبة القرار في هذا الشأن".



وذكرت تقارير إعلامية أن عناصر من قوات سورية الديمقراطية قامت بتهريب نساء من تنظيم داعش يقمن في مخيم الهول.