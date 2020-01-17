بوتين يشارك في محادثات السلام بشأن ليبيا في برلين

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المكتب قوله في بيان: "سيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برلين للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا".



واضاف البيان:" من المتوقع تبادل الآراء حول مشاكل حل الأزمة الليبية ك، بما في ذلك وقف الاعمال القتالية، ومصالحة الأطراف المتنازعة وإطلاق حوار سياسي واسع تحت رعاية الأمم المتحدة".



وفي مقابلة مع صحيفة "شبيجل" الألمانية، ذكر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل أن هناك احتمالا لإرسال قوات من الدول الأعضاء بالتكتل إلى ليبيا، بحسب وكالة الأنباء الالمانية.



وأضاف بوريل "إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في ليبيا، عندئذ يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا للمساعدة- ربما أيضا بجنود".



ومن جانبه، قال وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس بعد اجتماعه مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي "اتخذ الاتحاد الأوروبي بالفعل موقفا ثابتا في تلك القضية".



وكان وزير الخارجية الروسي في حكومة تصريف الأعمال، سيرجي لافروف قد أعلن، أنه تم الاتفاق على الوثائق الختامية لمؤتمر برلين حول ليبيا وأنها لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن في الشأن الليبي.



كانت روسيا قد استضافت اجتماعا حول ليبيا يوم الاثنين الماضي بمشاركة تركيا ورئيس حكومة طرابلس والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، ولكنه انتهى بدون التوصل إلى اتفاق.



وبدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري وقف لاطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا.