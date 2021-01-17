يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الاثنين، بزيارة إلى الأردن؛ وذلك تلبية لدعوة من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الأردن، تأتي بعد أيام قليلة من لقائه مع وزراء خارجية الرباعية الدولية «مجموعة ميونيخ» المعنية بدعم مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تضم كلًا من وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ووزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، ووزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، بالإضافة إلى سامح شكري، وزير الخارجية.

وشدد السيسي، خلال هذ اللقاء على أن تسوية القضية الفلسطينية سيغير من واقع وحالة المنطقة بأسرها إلى الأفضل، من خلال فتح مسارات وآفاق جديدة للتعاون الإقليمي بين الحكومات والشعوب.

وسبق وأن دعا الملك عبدالله الثاني، الرئيس السيسي في اتصال هاتفي جمعهما يوم 27 ديسمبر الماضي. وبحث الزعيمان آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية، فضلاً عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين

وتوافقت الرؤى خلال الاتصال نحو أهمية تكثيف العمل علي المستوين الاقليمي والدولي لحلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات، وذلك بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الزعيمان خلال الاتصال الحرص على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح.

وفي أغسطس الماضي زار السيسي، العاصمة الأردنية عمان لحضور القمة الثلاثية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.