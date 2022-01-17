السودان: سحب ترخيص الجزيرة مباشر بسبب نقل محتوى ضار بالنشء ومخالف للقيم

قالت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، إن قرار سحب ترخيص قناة "الجزيرة مباشر" دون غيرها من القنوات الفضائية"، جاء بعد العديد من الدعوات للطاقم العامل بضرورة مراعاة المهنية والمصلحة العامة والتوقف عن نقل محتوى ضار بالنشء ومخالف لقيم ومثل وأخلاقيات الشعب السوداني".

وأضافت الوزارة في بيان صادر اليوم الإثنين، وفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن من بين مثل هذه المشاهد، والتي تم بثها على هامش المظاهرات التي تشهدها البلاد حاليا، "ظاهرة التعري المستنكرة من قبل المجتمع السوداني، وإطلاق ألفاظ نابية غير لائقة، ومشاهد لعناصر متفلتة في حالة غير طبيعية".

وأشار البيان إلى "ضرورة أن لا تكون الخلافات السياسية وسط السودانيين مدخلا للإساءة للسودان، بمشاهد تعكس صورة سالبة للوطن عبر نشر صور قديمة بعيدة عن واقع الأحداث الجارية تبث عبارات خادشة للحياء وتسئ للمواطن بالداخل والخارج".