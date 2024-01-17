قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيان، الأربعاء، إنّ عدد المعتقلين بالضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال ارتفع إلى 6025 منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد اعتقال 45 فلسطينيا الليلة الماضية.

وأضافت الهيئة (حكومية) والنادي (أهلي) في بيان مشترك: «حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ترتفع إلى أكثر من 6025، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن»، وفق وكالة الأناضول.

وقال البيان إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت منذ مساء أمس الثلاثاء وحتّى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 45 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى مُحرَّرون.

وتركزت عمليات الاعتقال، وفق البيان، في محافظة الخليل وبيت لحم جنوب الضفة، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله (وسط)، وأريحا (شرق) وقلقيلية وطولكرم (شمال).

ولفت البيان إلى أنّ جيش الاحتلال اعتقل عددا من عمال غزة من بلدة عزون قرب قلقيلية (دون مزيد من التفاصيل).

وأشار إلى أن حملات الاعتقال ترافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل.

ومنذ اندلاع حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية.