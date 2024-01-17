 وفاة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار.. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري عقب صلاة الظهر - بوابة الشروق
الأربعاء 17 يناير 2024 10:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

وفاة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار.. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري عقب صلاة الظهر


نشر في: الأربعاء 17 يناير 2024 - 9:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يناير 2024 - 9:51 ص
توفي صباح اليوم الأربعاء المايسترو الكبير عبدالحميد عبدالغفار، والراحل هو موسيقار مصري وعازف ناي وقائد أوركسترا شهير، وله العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف أو التأليف أو قيادة الأوركسترا.

اشتهر عبد الغفار عند الجمهور العام من محبي الموسيقى، بقيادته للفرق الموسيقية لحفلات ليالي التليفزيون.

في بداية انطلاقته الفنية، صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال مشاريعهم الفنية كعازف ناي من طراز رفيع، وامتدادا لأستاذ الناي العالمي محمود عفت.

كما أسس أوركسترا الغاب للآلات المتنوعة المصنوعة من الغاب مثل الناى والكولة والمقرونة. وقام بقيادة فرقة الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية للغناء العربي.

تشيع الجنازة من مسجد الحصرى عقب صلاة الظهر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك