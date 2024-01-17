توفي صباح اليوم الأربعاء المايسترو الكبير عبدالحميد عبدالغفار، والراحل هو موسيقار مصري وعازف ناي وقائد أوركسترا شهير، وله العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف أو التأليف أو قيادة الأوركسترا.



اشتهر عبد الغفار عند الجمهور العام من محبي الموسيقى، بقيادته للفرق الموسيقية لحفلات ليالي التليفزيون.



في بداية انطلاقته الفنية، صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال مشاريعهم الفنية كعازف ناي من طراز رفيع، وامتدادا لأستاذ الناي العالمي محمود عفت.



كما أسس أوركسترا الغاب للآلات المتنوعة المصنوعة من الغاب مثل الناى والكولة والمقرونة. وقام بقيادة فرقة الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية للغناء العربي.



تشيع الجنازة من مسجد الحصرى عقب صلاة الظهر.