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تُقام اليوم الجمعة 17 يناير 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند فى الدوري الألماني، إلى جانب مواجهة نيس ضد ليل في الدوري الفرنسي.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول X بلد الوليد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

روما X جنوى – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا دورتموند – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مونبلييه X موناكو – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ليل X نيس - 10.05 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخليج X العروبة – الساعة 3:15 مساء على قناة SSC 1

الوحدة X القادسية – الساعة 5:40 مساء على قناة SSC 1

التعاون X النصر – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري التركي

هاتاي سبور X جالاتا سراي – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات كأس مصر

سيراميكا كليوباترا X طلائع الجيش – الساعة 2:30 ظهرا على قناة on time sport

سموحة X زد اف سي – الساعة 5:30 مساء على قناة on time sport

مباريات كأس السوبر الإماراتي القطري

النصر X قطر - 6 مساء