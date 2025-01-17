 مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2025 والقنوات الناقلة - بوابة الشروق
الجمعة 17 يناير 2025 10:09 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2025 والقنوات الناقلة

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 17 يناير 2025 - 9:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يناير 2025 - 9:48 ص

تُقام اليوم الجمعة 17 يناير 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند فى الدوري الألماني، إلى جانب مواجهة نيس ضد ليل في الدوري الفرنسي.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

 إسبانيول X  بلد الوليد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3   

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

روما X جنوى – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD      مواعيد مباريات الدوري الألماني

 آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا دورتموند – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5   

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

 مونبلييه X موناكو – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4   

ليل X نيس - 10.05 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

 الخليج X العروبة – الساعة 3:15 مساء على قناة SSC 1  

الوحدة X القادسية – الساعة 5:40 مساء على قناة SSC 1   

التعاون X النصر – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري التركي

 هاتاي سبور X جالاتا سراي – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات كأس مصر

 سيراميكا كليوباترا X طلائع الجيش – الساعة 2:30 ظهرا على قناة on time sport

سموحة X زد اف سي – الساعة 5:30 مساء على قناة on time sport

مباريات كأس السوبر الإماراتي القطري

 النصر X قطر - 6 مساء


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك