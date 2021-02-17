الحكومة الإندونيسية تواصل تقديم برامج التحفيز لقطاع السياحة



من المقرر أن تواصل الحكومة الإندونيسية، تقديم برامج التحفيز لقطاع السياحة، الذي تضرر بصورة كبيرة من جائحة كورونا.



وتشمل البرامج تقديم منح وقروض ميسرة ودعم معدلات الفائدة.



ونقلت وكالة انتارا الإندونيسية للأنباء عن وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي، ايرلانجا هارتارتو القول في بيان اليوم الأربعاء، إن قطاع السياحة هو أحد أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا، وسوف يكون آخر من يتعافى من آثار الجائحة، لذلك فإن منحه برامج تحفيز خاصة أمر مهم.



وسوف تتألف برامج التحفيز من منح سياحية ضمن برنامج التعافي الاقتصادي الوطني، حيث تم توزيع 70% من أموال التحفيز العام الماضي على قطاع الفنادق والمطاعم.