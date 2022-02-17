فوز سلافيا براغ ورابيد فيينا وأيندهوفن ومييتلاند في دوري المؤتمر الأوروبي

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فاز سلافيا براغ التشيكي على مضيفه فناربخشة التركي 3 / 2، اليوم الخميس، في ذهاب ملحق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم إبراهيم تراوري سلافيا براغ في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يدرك ديميتروس بيلكاس التعادل لفناربخشة في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 62 سجل أوسكار دورلي الهدف الثاني للفريق التشيكي، أعقبه زميله أوندريه لينجر بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 87 سجل فيردي كاديوغلو هدف فنار بخشة الثاني.

وفي مباراة أخرى، فاز رابيد فيينا النمساوي على فيتيس الهولندي 2 /1.

وتقدم رابيد فيينا عن طريق فيردي درويف في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف ماركو جرول الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 76 سجل لويس أوبيندا الهدف الوحيد لفريق فيتيس.

وفاز أيندهوفن الهولندي على ضيف مكابي تل أبيب الإسرائيلي 1 / صفر.

وسجل كودي جاكبو هدف المباراة االوحيد للفريق الهولندي في الدقيقة 12.

وبنفس النتيجة فاز مييتلاند الدنماركي على باوك اليوناني.

وسجل جويل أندرسون هدف المباراة الوحيد لمييتلاند في الدقيقة 20.