ضياء رشوان: اجتماعات القاهرة المسار الوحيد لإيقاف الحرب على غزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن اجتماعات القاهرة المسار الوحيد لإيقاف الحرب على غزة، مؤكدًا أن تلك الاجتماعات لن تتوقف.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «عن قرب»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن اجتماعات القاهرة تأتي استكمالًا لمسار باريس، الذي انطلق بحضور كبار المسئولين المصريين والقطريين والأمريكيين والإسرائيليين.



ونوه أن الأنباء المتضاربة الصادرة عن إسرائيل بشأن اجتماعات القاهرة، تعكس الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية، وأهداف كل جناح في التحالف الحاكم.



وأكمل: «هناك أطراف تنفي حضورها الاجتماع من الأساس، وأطراف قالت إن الوفد يعود للتشاور، وهناك أنباء عن أن رئيس الوزراء منع الوفد من العودة مرة أخرى إلى القاهرة، كما أفادت أخبار أخرى بأن رئيس المخابرات الأمريكية توجه إلى إسرائيل؛ لإقناع المسئولين الإسرائيليين باستئناف التفاوض».



وأشار إلى أن «إسرائيل تحاول كسب المزيد من الوقت لإحداث المزيد من الدمار في رفح وغزة»، نافيًا إمكانية وجود مسار لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية في غزة إلا بالاجتماعات المنعقدة في القاهرة.



ولفت إلى أن مصر قدمت ما يزيد عن 80% من كل أشكال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية لأهالي قطع غزة، تخفيفًا للمعاناة عنهم، مؤكدًا أنه «أبسط ما قدمته مصر».



واستطرد: «على مدار 75 عامًا قدمت مصر أرواحًا وشهداء وأرضًا احتلت مرتين وتأثيرًا شديد القسوة على تقدم اقتصادها، وحرب استنزاف لسنوات، هذه ليست منة من مصر، فالقضية الفلسطينية قضية مصرية، وتقدم في الأزمة الحالية ما يحتاجه أهل غزة».





