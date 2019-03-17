بركان بوبوكاتبتبيل قرب العاصمة المكسيكية يطلق سحابة من الدخان والرماد

أطلق بركان بوبوكاتبتبيل جنوب غربي العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي سحابة من الدخان والرماد.

وقال الدفاع المدني لولاية بويبلا، أمس السبت، على موقع تويتر إن درجة ارتفاع عمود الدخان لم تكن واضحة بسبب السحب المحيطة بالبركان.

وحذرت الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث من الاقتراب من موقع البركان والالتزام بتجنب اجتياز منطقة الحظر.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي نشرت من قبل مقطع فيديو، يبدو أن شبابا التقطوه، يبين فوهة البركان وما تطلقه من دخان، وعلقت الهيئة على ذلك بالقول إنه تصرف غير مسؤول أن يتسلق أحد بركانا نشطا.

ويعاود هذا البركان نشاطه باستمرار، كما أن سحب الدخان والرماد التي يطلقها ليست أمرا نادرا، ودعت الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث السكان إلى التزام اليقظة.

يقع هذا البركان على حدود ولايات مكسيكو وبويبلا وموريلوس، ويرتفع عن سطح الأرض بأكثر من 5400 متر.

وتغلق السلطات منطقة مساحتها اثنا عشرة كيلومترا حول البركان، ويعيش حوالي 25 مليون شخص في دائرة قدرها 100 كيلومتر حول البركان، خارج المنطقة المغلقة.