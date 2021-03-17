«الطاقة الذرية»: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز تحت الأرض

أعلنت وكالة الطاقة الذرية أن "إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز تحت الأرض باستخدام مجموعة متطورة من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-4، في انتهاك جديد للاتفاق النووي".

وذكرت الوكالة أن "إيران أوضحت أنها تعتزم تركيب سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-4 تحت الأرض في نطنز دون أن تبدأ ذلك بعد".

وقالت: "في 15 مارس 2021 تحققت الوكالة من أن إيران بدأت في تغذية سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي من طراز IR-4 تم تركيبها في محطة إثراء الوقود بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي".

وكان المدير العام رافائيل غروسي أعلن في وقت سابق أن الوكالة تعتزم إطلاق "حوار فني" مع طهران بشأن المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي.

وكشف أم أول اجتماع ضمن هذا الحوار من المتوقع أن يعقد في إيران أوائل أبريل، مبديا أمله في إبلاغ مجلس محافظي الوكالة بالتطورات في هذا الخصوص بحلول يونيو.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية ورود أنباء عن تخلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن مشروع بيان عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يندد بإيران، على خلفية قرارها خفض مستوى التعاون مع الوكالة.