الجيش الأوكراني: هجمات عنيفة تستهدف مدينة خاركيف

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قالت الحكومة الأوكرانية في كييف، إن القصف الروسي استهدف منازل في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني، صباح اليوم الخميس، إن الهجوم على مدينة خاركيف تركز حول مدينتي إزيوم وتشوهيف، مضيفا أنه لم يعرف بعد حجم الخسائر البشرية.

وأضاف الجيش أن "المحتلين" الروس دمروا مدرسة ومركز ثقافي في بلدة ميريفا.

وقال الجيش الأوكراني إن انفجارات قوية وقع في منطقة خيرسون بجنوب البلاد، التي تخضع لسيطرة روسيا منذ الأيام الأولى من الحرب.

وحذر الجيش من حدوث نقص للكهرباء والمياه وإمدادات الغاز بصورة أكبر في معظم أنحاء البلاد، وأن نقص الأغذية والأدوية يمثل قلقا متزايدا.