مصرع شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ داخل منزل صديقه بأرمنت

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لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء عبثه بسلاح ناري داخل منزل صديقه في منطقة أبو قليعي بمركز أرمنت في الأقصر.

وتلقى اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة العمليات بمديرية الأمن، يفيد بورود بلاغ إلى النجدة بمصرع الشاب عبدالرحمن جمال، البالغ من العمر 25 عامًا، متأثراً بإصابته بطلق ناري بالرأس داخل منزل صديقه.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية كان يعبث بسلاح ناري "خرطوش"، مما أدى إلى خروج طلقة عن طريق الخطأ استقرت في رأسه، ليسقط على الفور ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حورس التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لحين انتداب مفتش الصحة والتصريح بالدفن.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.