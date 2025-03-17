ألمانيا تتعهد بتقديم 300 مليون يورو لسوريا

تعهدت ألمانيا، اليوم الإثنين، بتقديم مساعدة جديدة لسوريا بقيمة 300 مليون يورو، وذلك قبيل مؤتمر المانحين في بروكسل، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي لحشد التمويل لدمشق بعد الإطاحة ببشار الأسد.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: «في سبيل هذه المهمة الهائلة، ستوفر ألمانيا للأمم المتحدة ومجموعة من المنظمات 300 مليون يورو إضافية في إطار هذه العملية السلمية ومن أجل الشعب السوري وشعوب المنطقة».

وأكدت ضرورة وجود عملية سياسية شاملة لضمان مستقبل سلمي لسوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضافت: «بوصفنا أوروبيين، نقف معاً من أجل الشعب السوري، ومن أجل سوريا حرة وسلمية».

وشددت على أن دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الهياكل الحكومية والأمنية للدولة، باعتبارها خطوة أساسية نحو توحيد البلاد.

وذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أن أكثر من نصف هذه الأموال سيستفيد منها الشعب السوري، وستُنفَّذ من دون مشاركة الحكومة السورية.

وأوضحت أن التمويل سيُخصص لتوفير الغذاء والخدمات الصحية وملاجئ الطوارئ، بالإضافة إلى تدابير الحماية للفئات الأكثر ضعفاً.

وأشارت إلى أن اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا سيحصلون أيضاً على الدعم.

ويعقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في بروكسل مؤتمراً للمانحين بشأن سوريا، في مسعى لتعزيز الجهود الدولية لدعم البلاد والمساهمة في إعادة إعمارها.

وللمرة الأولى، سيحضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة السورية، وسيمثل وزير الخارجية، أسعد الشيباني، سوريا في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وستحاول الدول الـ27 في بروكسل، حشد مساعدة المجتمع الدولي لإعادة بناء سوريا. وكانت النسخ السابقة للمؤتمر تقتصر على تقديم المساعدات الدولية، إلا أن الطموحات هذه المرة مختلفة تماماً.