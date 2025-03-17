حزب الجبهة الوطنية يجتمع اليوم لاستكمال اختيار باقي أمناء الأمانات المركزية للحزب

• المغازي: نناقش اليوم معايير اختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزب

قال عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، الدكتور عبد الله المغازي، إن مؤسسي الحزب سيعقدون اجتماعًا مساء اليوم، استكمالًا للاجتماعات السابقة، لاختيار باقي أمناء الأمانات المركزية للحزب.

وأضاف المغازي، في تصريح لـ"الشروق"، أن رئيس حزب الجبهة الوطنية، الدكتور عاصم الجزار، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور ضياء رشوان، نائب رئيس الحزب، لإعداد برنامج الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأوضح عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية أن هذه اللجنة ستعقد اجتماعًا اليوم أيضًا، لمناقشة معايير وقواعد اختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزب، مشيرًا إلى أنها من الأمور الحساسة.

وأشار إلى أن معايير وقواعد الاختيار تتمثل في المعايير العامة، وهي قدرة العضو على التواصل مع المواطنين، وأن يكون قادرًا على تمثيلهم، وأن يكون واجهة مشرفة للحزب.

وكان السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، قد أعلن أمس، الأحد، عن اختيار ست أمانات مركزية جديدة للحزب، وهم: محمد عبد الظاهر لأمانة العلاقات الحكومية، الكابتن طاهر أبو زيد لأمانة الرياضة، الدكتور محمود المتيني لأمانة الصحة والسكان، اللواء قاسم حسين لأمانة التواصل الجماهيري، الدكتور حسام ناصر لأمانة الذكاء الاصطناعي، والدكتورة جهاد عامر لأمانة التعليم الفني.

وكان الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، قد شكل لجنة برئاسته لاختيار القيادات والتشكيلات الرئيسية للحزب، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب الجبهة، وقرار لجنة اختيار القيادات رقم 5 لسنة 2025. وبعد عقد عدة اجتماعات للجنة، تم الاستقرار على أمناء الأمانات المركزية المُعلَنة، وإخطار لجنة شؤون الأحزاب بالاختيارات.

وضمت اللجنة في عضويتها الأمين العام للحزب، السيد القصير، ورئيس الأمانة الفنية، المستشار علاء فؤاد، وأمين التنظيم، أحمد رسلان، ونائب رئيس الحزب، اللواء محمود شعراوي، وذلك وفقًا لمعايير محددة ومعلنة وواضحة لتحقيق الكفاءة والشفافية في تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب.