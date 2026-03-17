شهد مسجد سيدي أبي العباس المرسي بحي الجمرك أجواءً إيمانية مميزة خلال احتفالية ليلة القدر، التي نظمتها مديرية أوقاف الإسكندرية، بحضور قيادات تنفيذية ودعوية وعدد كبير من المصلين، وسط نفحات روحانية لشهر رمضان المبارك.

وناب أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، السكرتير العام للمحافظة اللواء أحمد حبيب لحضور الاحتفالية، التي أقيمت بمشاركة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية محمد سعد العش، ورئيس حي الجمرك اللواء وليد منصور، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية عبد العزيز أبو خزيمة.

وخلال الاحتفالية، نقل السكرتير العام تحيات وتهنئة محافظ الإسكندرية إلى الحضور بمناسبة هذه الليلة المباركة، مؤكدًا أن ليلة القدر تمثل قيمة روحية عظيمة لدى المسلمين لما تحمله من معانٍ سامية تدعو إلى التسامح والتراحم والعمل الصالح، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف وعلمائها في نشر صحيح الدين وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال في المجتمع.

واستُهلت فعاليات الاحتفال بتلاوة قرآنية عطرة، أعقبها كلمة لمدير مديرية أوقاف الإسكندرية، أكد خلالها أن ليلة القدر تمثل نفحة إيمانية عظيمة وفرصة ربانية للتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والعبادات، كما تخللت الاحتفالية ابتهالات دينية أضفت أجواءً روحانية مميزة داخل المسجد.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار الاهتمام بإحياء الليالي المباركة وتعزيز الدور الدعوي والتثقيفي للمساجد، بما يسهم في نشر القيم الإيمانية وترسيخ روح التآلف والمحبة بين أبناء المجتمع.