نفط عمان يتجاوز 152 دولارا ويسجل رقما قياسيا جديدا

تجاوز سعر النفط العماني تسليم مايو المقبل حاجز 152 دولارا للبرميل، مرتفعا بنحو 5 دولارات خلال 24 ساعة، مسجلا رقما قياسيا جديدا.

وسجل سعر نفط عمان، الثلاثاء، ارتفاعا بلغ نحو 5 دولارات ليصل إلى 152 دولار و58 سنتا، مقارنة بأمس الاثنين، البالغ 147 دولارا و79 سنتا.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط جراء استمرار التهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمر نحو 20 مليون برميل نفط يوميا من خلاله.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، شهدت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعا حادا، حيث تتحدث تقارير عن تكدس مئات السفن على جانبي المضيق نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.