الأمين العام للآثار يتفقد أعمال الترميم بقلعة صلاح الدين بالقاهرة

أجرى الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، جولة تفقدية بعدد من المواقع داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، لمتابعة مستجدات الأعمال ونسب الإنجاز.

رافقه خلال الجولة الدكتور ضياء زهران، والدكتور محمد المنشاوي، إلى جانب عدد من مفتشي الآثار.

واستهل الأمين العام جولته بزيارة جامع محمد علي، حيث تابع أعمال الترميم الدقيق لزخارف القباب بصحن المسجد، موجهاً بسرعة الانتهاء من ترميم المنبر الخشبي الأثري، وبدء أعمال ترميم المظلة الخشبية لفسقية الوضوء، إلى جانب رفع كفاءة برج الساعة الدقاقة المهداة من لويس فيليب الأول إلى محمد علي باشا.

كما تفقد مقبرة محمد علي باشا، حيث تُجرى أعمال ترميم الكسوة الحريرية وصيانة القطع النسيجية داخل المقبرة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للترميم الدقيق.

وشملت الجولة متابعة أعمال ترميم قصر الجوهرة، حيث تم استعراض نسب الإنجاز، والتي تضمنت الانتهاء من الدراسات التاريخية والتوثيقية، وتغليف المقتنيات الأثرية، وتنفيذ أعمال الرصد المساحي، وتقوية العناصر المعمارية، وحقن الشروخ، وعزل الجداريات، مع إعداد التقارير الإنشائية لمعالجة الحوائط والأرضيات والأسقف، فيما تتواصل حالياً أعمال العزل ببعض الأسطح.

كما تضمنت الجولة زيارة مسجد سليمان باشا الخادم والمدافن الملحقة به، والتي تضم مجموعة متميزة من شواهد القبور العثمانية، إلى جانب تفقد منطقة محكي القلعة والحديقة المتحفية.

واختتم الأمين العام جولته بزيارة جامع الناصر محمد بن قلاوون، حيث تابع أعمال تنظيف الأعمدة الرخامية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من كل مشروعات الترميم الجارية بالمنطقة.